Herdar a festa

A Ian Hamilton Finlay (1925–2006), pastor, jardineiro, poeta e artista plástico, devemos os “poemas-objeto” em pedra que implantou no jardim de Little Sparta, perto de Edimburgo — “cada área receberá um pequeno artefacto que reinará como uma pequena divindade ou espírito do lugar” —, a redução drástica do monóstico (poema de um só verso) a uma única palavra e a poesia visual/concreta publicada na revista que editou, “Poor.Old.Tired.Horse”, o que lhe assegurou, em exclusivo, o título de avant-gardener da cultura britânica.

