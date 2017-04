Pelo buraco da fechadura

O Chateau Marmont, no 8221 de Sunset Boulevard, em Los Angeles — projetado segundo o modelo do Château d’Amboise, residência real francesa no vale do Loire —, foi um edifício de apartamentos de luxo, convertido em hotel em 1931, devido à enorme improbabilidade de, durante a Grande Depressão, haver quem pudesse suportar as elevadíssimas rendas. Ao longo dos anos, porém, acabaria por ganhar o estatuto de Chelsea Hotel da West Coast: como que aceitando o conselho de Harry Cohn, presidente da Columbia Pictures (“If you must get in trouble, do it at the Chateau Marmont”), foi lá que James Dean se atirou de uma janela, Jim Morrison caiu do telhado, John Belushi sucumbiu a uma overdose, Scott Fitzgerald teve um ataque cardíaco, os Led Zeppelin passearam de Harley-Davidson pelos corredores, e, aos pares ou em grupos mais liberalmente alargados, celebridades várias.

