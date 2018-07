Como combater os incêndios deste verão

A meticulosa entrevista desta semana do ministro das Finanças ao jornal “Público” espelha uma visão triunfal da preparação do Orçamento mas também os riscos que o Governo está a correr aparentemente sem o notar. Em todo o caso, se é possível que Centeno tenha lamentado a falta de perguntas sobre a Europa — afinal, é nas funções de presidente do Eurogrupo que ocupa a maior parte do seu tempo, e a União realizou há poucas semanas uma cimeira que foi anunciada como o momento refundador do euro mas que se esvaiu em silêncio —, o facto é que respondeu afoitamente aos temas do momento. E, deixando de lado a propaganda (um “Orçamento para nove milhões e meio de portugueses”, não se compreende a razão para ignorar os outros), o ministro apresentou o seu mapa para a lei orçamental. Há nisso boas notícias e más notícias, e a pior é a satisfação com a resposta aos problemas que se têm agigantado, como o da saúde. A boa notícia, a bem dizer, é mesmo que o ministro tenha sentido a necessidade de dar esta entrevista. Na falta de avanços de uma negociação tão atrasada, que se registe que este mapa da posição do Governo deve ser simplesmente entendido como um cartão de visita.

