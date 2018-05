O pinho está podre? (ou subsídios para a defesa de um ex-ministro)

Se quisermos um sinónimo para a palavra corrupção, os termos podridão, decomposição ou desintegração são os mais constantes num dicionário. Assim sendo, a acusação de corrupção é sinónimo de uma acusação de podridão. E um regime onde ela existe em larga escala decompõe-se e desintegra-se. Como um cadáver comido pelos vermes e exalando gases fedorentos. É disto que estamos a falar quando falamos do dinheiro que Pinho eventualmente terá recebido do saco azul do BES? Acho que sim.

