Nova rubrica semanal de Henrique Monteiro: o primeiro Expresso Longo

Da reinvenção e da política

“The Hunting of the snark” (poema considerado de nonsense, em que o Snark é um animal inexistente, talvez formado pelas palavras caracol – snail - e tubarão – shark) escrito pelo autor de ‘Alice’, Lewis Carrol, começa com a mesma proclamação três vezes, acrescentando que ao dizer três vezes era porque se tratava da verdade. No dia 1 de janeiro, depois das 20 horas, o Presidente da República proclamou quatro vezes que 2017 fora um ano “estranho e contraditório”. Disse quatro vezes, há de ser verdade.

Foi inesperadamente bom no aspeto (aqui com o duplo sentido da palavra) económico e profundamente negativo na proteção do Estado aos cidadãos, como se viu em casos como o de Tancos ou da queda de uma árvore na Madeira, mas sobretudo nos incêndios florestais. Que propõe Marcelo? Que transformemos as tragédias em mudança! Que nos reinventemos todos. Eu, por mim, estou a tentar, façam o mesmo e deixem o Presidente recompensado e com a sua ligação umbilical aos portugueses intacta, mesmo depois do seu amigo de infância, o cirurgião Eduardo Barroso, ter andado lá a mexer para lhe curar a hérnia.

