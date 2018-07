Perceber Trump

Editorial Trump continua a agitar o planeta. O que significam as suas políticas e a sua atuação?

A esmagadora maioria do que se escreve, lê, vê e ouve sobre Donald Trump é acerca dos chamados episódios, os tweets, as bocas, as tonteiras. O ridículo da personagem abafa tudo o resto. Mas há resto, afinal? Mais do que se possa pensar.