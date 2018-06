A agenda internacional tem sido dominada pelo tema dos migrantes e refugiados. Na Europa, é o Governo alemão que se divide, o italiano que insiste em impedir que barcos vindos do Mediterrâneo entrem nos portos, são os países da União Europeia que aparecem mais divididos do que nunca nas vésperas de uma cimeira. Do outro lado do Atlântico, vemos Donald Trump ultrapassar sucessivos limites de decência, ao avançar para a separação das famílias dos imigrantes na fronteira. Por cá, o assunto não se coloca com a mesma relevância e impacto. Mas existe. E o Governo prepara-se para reforçar as políticas de imigração. Por um lado, abrindo novo processo de regularização de ilegais. Por outro, mostrando vontade em aumentar o número de imigrantes. O acolhimento de imigrantes não é só uma questão de manter a Europa como um espaço de inclusão. É também uma necessidade gritante perante a quebra da natalidade e o envelhecimento da população. Não ver isto é não ver mais longe do que os próprios pés.

