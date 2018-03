A escalada russa

O envenenamento de um espião russo e da sua filha em território britânico e com a utilização de armas químicas levou a uma dura reação concertada do Ocidente, que culminou com o anúncio da expulsão de 154 diplomatas da Rússia de um conjunto de 29 países (e da NATO). A Rússia promete uma reação forte e o mundo estremece com uma escalada, que é mais um passo na tensão crescente entre o regime de Putin e o Ocidente, depois da anexação da Crimeia e outros episódios somados ao longo da última década. No meio do turbilhão, Portugal não assumiu desde o início uma posição de força ao lado dos seus aliados tradicionais, acabando a chamar o embaixador em Moscovo e a admitir rever a posição em face das investigações ao crime de Salisbury.

