De como dar tiros no pé

Editorial A forma como os partidos se juntaram no Parlamento para alterar a lei do financiamento gerou um coro de protestos

A forma como os partidos políticos se juntaram no Parlamento para aprovar, de forma mais do que discreta, um conjunto de alterações à lei de financiamento dos partidos e campanhas eleitorais, em cima do Natal, gerou um coro de protestos. Justíssimo, mesmo sabendo que nestas discussões a demagogia e o populismo falam muitas vezes mais alto. A matéria é sensível, pouco popular, e os partidos e os seus dirigentes não ousam assumir ideias que possam ser consideradas menos populares. Se há um problema de subfinanciamento dos partidos nacionais, então que se assuma, e de duas uma, ou se aumenta o dinheiro dado pelo Estado ou se permite que a captação de fundos junto dos particulares aumente. Mas que tudo seja feito às claras. Explicando a necessidade da mudança e alertando para os riscos de ela não ser feita. Se um conjunto de partidos conseguiu juntar-se à mesma mesa para secretamente aprovar uma mesma lei, que o mesmo exercício seja feito às claras e com total transparência. Claro que existiriam sempre críticas, mas nesse caso uma mudança seria mais facilmente compreensível e aceitável para o conjunto da sociedade. Agora, alargarem-se os limites das angariações de fundos dos partidos ou as situações em que estes não devem pagar IVA sem qualquer explicação pública — e sem que os dinheiros públicos canalizados para os partidos sejam reduzidos — é que não.

