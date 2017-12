A grande lição da Catalunha

Catalães votaram em paz e em massa, humilhando Rajoy, consagrando Inés Arrimadas como estrela em ascensão e dando um voto de confiança aos independentistas

Quando o Governo espanhol marcou eleições para a Catalunha fê-lo para esmagar eleitoralmente os independentistas. Mariano Rajoy, qual De Gaulle em maio de 1968, acreditava poder despertar a “maioria silenciosa” que não se manifestava na rua mas defendia os valores conservadores. Assim legitimaria a linha dura: invocação do artigo 155º da Constituição, suspendendo a autonomia catalã, controlando os serviços públicos, prendendo dirigentes, etc. Após uma votação pacífica e participada os catalães fizeram três coisas: humilharam Rajoy e o PP, consagraram como alternativa à linha dura o soberanismo de rosto humano de Inés Arrimadas (Cidadãos, centro-direita) e deram maioria absoluta aos independentistas. E puniram o rei pela sua colagem a Rajoy pois, como Puigdemont não deixou de sublinhar, foi um voto “pela república e contra a monarquia do artigo 155º”.

