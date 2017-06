É hora das respostas

Uma das bases fulcrais do jornalismo é a capacidade de fazer perguntas. Outra é não descansar enquanto não se obtiverem respostas. O primeiro alerta do fogo de Pedrógão Grande é dado às 14h38 de sábado, dia 16 de junho. Pouco passava das 15 horas quando é considerado um incêndio de grandes proporções. A partir daí torna-se incontrolável. Os fenómenos extraordinários, que por azar se reuniram ao início da noite e levaram à morte de 64 pessoas, não podem ser os únicos culpados deste trágico acidente. É preciso que alguém responda o que é que falhou nas mais de quatro horas que separam o alerta da grande intensidade do fogo e as primeiras vítimas mortais.

