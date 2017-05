Agora só falta o lixo

Dizer que é tudo uma questão de sorte é mais do que redutor. É desconsideração por todos os que sofreram as agruras da austeridade e por aqueles que levam para a frente a economia nacional. Até pode ser que os atros se tenham alinhado favoravelmente, mas há muito trabalho, privado e público, quando se atingem marcos como a saída do Procedimento por Défice Excessivo (PDE). A vitória pode ser de Centeno, o “Ronaldo do Ecofin”, mas os louros estão longe de ser deste ou de qualquer Governo.

