Cerco ao castelo

O Governo e o PS estão a aumentar a pressão sobre o governador do Banco de Portugal, cuja recondução sempre foi contestada pelos socialistas. O apoio que Carlos Costa deu às orientações da troika e a inesperada resolução do Banif acentuaram as críticas dos socialistas. Impossibilitado de o demitir a não ser por falha grave, o Governo tem prosseguido uma estratégia de cerco a Carlos Costa, primeiro impondo como vice-presidente Elisa Ferreira e, na semana passada, indicando Francisco Louçã, Murteira Nabo e Luís Nazaré para o conselho consultivo.

