O abanão na ‘geringonça’

A guerra política à volta da Concertação Social e da descida da Taxa Social Única para os patrões que pagam salários mínimos parece ter esta semana ficado resolvida. No Parlamento, a bizarra aliança entre PSD, Bloco de Esquerda e Partido Comunista chumbou a descida da taxa. E, em contrarrelógio, o Governo socialista arranjou um remendo para salvar o acordo de Concertação Social, com uma redução do Pagamento Especial por Conta que foi aceite por patrões e partidos de esquerda.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)