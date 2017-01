Adeus, sr. Presidente

Esta semana morreu aquela que terá sido provavelmente a figura mais importante em Portugal no último meio século. Primeiro no combate à ditadura e na defesa da liberdade, depois na luta por uma democracia e na defesa do caminho europeu de Portugal. Mário Soares foi Presidente da República dez anos, foi primeiro-ministro por três vezes (em tempos de enormes dificuldades e desafios, fundou o Partido Socialista, foi deputado e eurodeputado. E foi, sobretudo, um enorme lutador e defensor de grandes causas.

