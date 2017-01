Não há quem o queira

A venda do Novo Banco é um fracasso. Não há outra maneira de classificar um processo que, depois de anulado há um ano, está agora com apenas dois candidatos em condições de comprar o ex-BES, sem que nenhum deles apresente propostas dignas desse nome. A melhor de todas, de €750 milhões por um banco que é o terceiro do mercado nacional, pede inclusive uma garantia pública para fazer face a possíveis prejuízos futuros.

