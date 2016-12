Sinais contraditórios

Os dados mais recentes sobre a economia portuguesa são contraditórios. Se, por um lado, temos o indicador de atividade económica a diminuir e o de clima económico, que traduz a confiança dos empresários, a degradar-se, por outro, vemos que a confiança dos consumidores está em alta. Ou seja, do lado da oferta vêm notícias desencorajadoras, enquanto da lado da procura regressámos aos níveis pré-crise de 2010. Os gastos no Natal e o tráfego de veículos nas autoestradas não mentem. Os portugueses estão mais otimistas, têm mais dinheiro no bolso e estão a gastá-lo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

​(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)