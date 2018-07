Conta-me histórias

Há um momento, já a audição parlamentar ia largada no tempo, em que Manuel Pinho conta uma história: “Um dia, estava nos Estados Unidos e vi uma sessão aqui, numa comissão no Parlamento, foi uma coisa... um espetáculo que me chocou um bocadinho, que era ‘ah, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada...’. As pessoas vinham cá, parecia que era tudo uns santinhos que não tinha a ver, não sabiam assumir a responsabilidade.” Pinho escrevia assim a análise à sua própria audição. Mas não só.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)