Obama quer perder o emprego

Barack Obama vem ao Porto, fala-nos uma hora ao ouvido e mexe-nos cinco minutos com o coração: “Isto do ambiente é importante”, pensamos, “o poder político precisa de tratar disto”, e pronto, assunto delegado, podemos pôr as fotos no Instagram, vejam como vimos Obama, ele é grande, mandou umas bocas ao artista que lá está agora, quando o nosso ministro do Ambiente sobe ao palco já não está lá quase ninguém para o ouvir. Siga, vamos para o carro a diesel com o ar condicionado no máximo, o verão sempre veio, Obama já falou e andou, andemos nós daqui para fora a tempo de ver jogar o Brasil. Não é muito diferente de outras vezes. Mas agora há uma boa nova.

