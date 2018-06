Lá em casa mando eu (fora de casa é que não)

Rui Rio já é presidente do PSD, mas ainda não é líder do PSD. Tem tantas minas no “governo-sombra” e armadilhas no grupo parlamentar que muitas vezes só ficamos a saber o que ele pensa porque pensa o contrário do que os outros acabam de dizer, fazer ou desfazer. Mesmo assim, sabemo-lo pela calada. Rio não marca nem se demarca. É um homem paciente.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)