O fim da linha

Um dos sintomas de um narcísico é a dificuldade em lidar com a frustração. Tem uma imagem tão magnífica de si mesmo e autocentra-se na completude de sucessos tão desmedidos que pode explodir desproporcionalmente ante pequenos desvios ou rejeitar a realidade de um grande falhanço. Um narcísico não sabe como sair do seu fracasso, pode entrar em depressão, em negação ou, perante um beco sem saída, esmurrar a parede até partir — ou a parede ou as mãos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)