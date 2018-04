Defender o interior com a língua mas não com os dentes

Quer ver todos os partidos unidos? Peça-lhes que se juntem para pedir mais dinheiro a Bruxelas. Quer vê-los desunidos? Pergunte-lhes como querem distribuir esse dinheiro cá dentro. Nem é entre eles, é dentro do próprio país. Das palavras aos atos, a boca cheia com o interior transforma-se nos bolsos vazios para o interior. O poder central não é solidário, é condescendente, mas no final decide sempre em favor dele próprio.

