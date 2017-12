Se quase todas as linhas escritas eram tortas, como podem ter os partidos acreditado que dali podia sair algo direito? Provavelmente não acreditaram. Por isso o diploma de alterações ao financiamento partidário foi preparado em surdina, negociado na sombra e avançado em mudez. A lei era de quase todos porque na verdade não era de ninguém.

Desenovelando o caso é isso que se percebe: houve uma unanimidade rara neste dossiê entre PS, PSD, PCP, PEV e BE porque não foi unanimidade nenhuma, foi uma negociação de moedas de troca. Os partidos cederam uns aos outros no que não concordavam para fazer prevalecer a sua parte. Foi por isso que, estoirando a polémica, se verificaram tantas demarcações. E foi por isso que, antes de se transformar em polémica óbvia, o caso foi preparado tão secretamente: por má consciência quanto ao diploma, ou por boa consciência quanto à sua imoralidade.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)