Para onde olhar no domingo

Para o PSD em Lisboa e no Porto, onde os candidatos foram fracas escolhas à nascença e todas as sondagens apontam o partido para o terceiro lugar, com quase metade da percentagem de há quatro anos. O PSD pode até ganhar câmaras, mas perderá votos nacionais, que é o que conta para legislativas, ciclo que imediatamente se inicia. E isso inclui olhar também para outras grandes áreas metropolitanas, como Oeiras, Odivelas, Sintra e, claro, Loures, onde uma subida do candidato Ventura pode ser a desventura consumada de um partido com pouco a que se agarrar, à exceção dos populosos bastiões Viseu e Braga. Passos vai assumir o resultado, antecipar o debate interno e segurar-se no partido, mas estará a subir num mastro ensebado. A primeira pedra de Passos será a que lhe atirarem no domingo. Como veremos.

