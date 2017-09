Sabe vencer André Ventura?

De que serve chamar nomes quadrados a um homem se no quadrado do boletim eleitoral votam nele? Se condescendermos com o populismo, seremos varridos por ele enquanto as redes sociais esfregam um olho. André Ventura não ganhará Loures, mas se subir muito a votação do seu partido então vence. E escancara uma estrada.

