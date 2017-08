Esta coisa da dívida

A dívida pública está nos 250 mil milhões de euros mas está tudo bem, o PIB por enquanto cresce mais, os juros por enquanto estão baixos, impostos futuros pagarão isto. As famílias estão a endividar-se mais do que poupam mas, porque não?, não foram anos a conter os sumos? O crédito ao consumo sobe em flecha, sobretudo concedido pelas financeiras, que até cobram juros mais caros do que a banca, mas que raio, é agosto. E a dívida das empresas até caiu e, mesmo que isso retraia o investimento, não está o emprego a crescer? E o crédito à habitação, senhores, o crédito à habitação: há mais gente a pagar contratos velhos, porque vende as casas, do que gente que, comprando-as, peça novos. E se isso é porque estamos a vender imobiliário a estrangeiros, não era disso que precisávamos, de dinheiro de fora a entrar?

