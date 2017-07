Lembra-se da Caixa? Eles não!

Estamos constantemente a discutir três ou quatro assuntos, quase sempre com mais sentido de urgência do que de importância. Esses assuntos reciclam sem redimir os três ou quatro assuntos anteriores, por cansaço ou porque novos factos alimentam o esquecimento sobre inconveniências anteriores. A atualidade é sempre uma observação seletiva da realidade. Discutimos agora uma remodelação governamental (que foi mais relevante pela remodelação que não foi, a dos ministros) para deixarmos de discutir a debilidade do Estado em Tancos, com a qual baixámos o interesse na tragédia de Pedrógão, que fez com que não discutíssemos uma fraude tolerada nos exames de Português e mudou a discussão sobre as boas notícias económicas, que por sua vez matou a discussão sobre o aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, que... hã? A Caixa?... Alto!

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)