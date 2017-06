É a doer, tem de ser a doer, morreram 64, ardidos, queimados, a fugir, sufocados em chaminés, encarcerados em carros sobre um talude onde até as jantes de liga leve derreteram (mas a quantas centenas de graus derrete a liga leve?), 64 até agora e provavelmente serão mais, há feridos graves e ainda andam a bater às portas a perguntar se falta alguém, 64 mortos têm de fazer isto andar, tem de ser a doer, não precisamos de chorar mas precisamos do choque, não foi só a mãe natureza que foi filha da mãe natureza com tufões de fogo e trovoadas secas e raios que houve e depois não houve e afinal houve, foi tudo isso mas não foi só isso, isso que o país tem pressa demais para saber e o Estado tem vagar demais para não saber...

