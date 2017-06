Um médico para Lisboa

António Costa é mais competente a projetar a imagem externa de Portugal do que a olhar para o retrato interno. Na lista dos “consegui!” do primeiro-ministro estão hoje mais três linhas: consegui tirar o nosso Portugal da lista negra dos défices excessivos; consegui melhorar a perspetiva de rating do nosso Portugal; consegui assumir que o nosso Portugal é Lisboa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)