Voando sobre um ninho de amigos

O Governo olhou para a administração da TAP e encontrou uma fórmula para a utopia das candidatas a Miss Universo: a paz no mundo. No mundo político. Não há fartura que não sacie a fome. A fartura é o dinheiro que está a entrar na ex-falida TAP, a fome é de infalível influência. Entra Miguel Frasquilho, cuja única experiência de aviação é ter um cartão de milhas atestado. Entra porque é o do PSD, não para satisfazer o PSD, mas para calá-lo.

