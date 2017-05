O que faz falta não é animar Malta

Mesmo que não dê em nada, continuaremos a fazer. A investigar, a revelar, a noticiar. A fazer jornalismo. Mas dá. Ainda por cima dá. Ainda ontem, o fisco espanhol abriu um procedimento criminal contra Ronaldo, dias depois de o fazer com Fábio Coentrão, na sequência das revelações do Football Leaks. Não nos dá prazer nenhum pôr em causa ídolos nacionais. Mas isto não é prazer, é trabalho. Se há suspeitas de fuga aos impostos, investigue-se. Seja quem for.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)