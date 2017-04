600 metros sem oxigénio

A bomba não está no fundo do cofre, está principalmente onde não está”. Já não é bem assim, Carlos Drummond de Andrade, não com este Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump é um homem perigoso, dono de um arsenal. O seu perigo maior não é em si mesmo usá-las, é ser imprevisível no seu uso. Numa semana, foi duas vezes mais longe do que Obama alguma vez tinha ido, disparando mísseis sobre a Síria e largando a mais poderosa bomba não-atómica no Afeganistão. É uma escalada na escadaria entre a dissuasão e a persuasão.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)