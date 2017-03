As tripas da Europa

O défice mais baixo em 40 anos, 2,1% do PIB, melhor do que as expectativas, que as exigências de Bruxelas, que os avisos pessimistas. Uma grande vitória de Costa, de Centeno, do Governo. A saída do Procedimento por Défices Excessivos. Problema superado? Nem por isso.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)