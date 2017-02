A mudança de Angola

Manuel Vicente era o número dois de José Eduardo dos Santos e apontado como seu sucessor. Era o presidente da Sonangol, a maior empresa angolana, detida pelo Estado. Com ele, a Sonangol tornou-se o maior acionista do BCP. Por cá, era rotulado de “gestor profissional”. Depois, Vicente saiu da linha de sucessão e das graças do regime. Saiu da Sonangol para ser substituído por Isabel dos Santos, que encontrou a empresa tecnicamente falida e entrou por ela adentro com um buldozzer, desmontando negócios e negociatas.

