O ano que passou colocou a condição ambiental do nosso país numa nova etapa: mais grave, mas também mais clara, o que torna as decisões difíceis mais inevitáveis e mais urgentes.

Duas grandes realidades ficaram totalmente a descoberto: a força destrutiva das alterações climáticas e as consequências trágicas da inoperacionalidade da ação do Estado.

Os brutais incêndios deste ano foram mais do que fogos florestais. Além da sua inusitada intensidade e dimensão, revelaram as debilidades todas da administração — desde as mais antigas e crónicas até ao mais recente desmantelamento das instituições públicas, sobretudo desde 2011, tais como a Autoridade Florestal Nacional, para dar só um exemplo.

2018 terá de ser o ano da reflorestação sustentável, eficaz, segura, produtiva. Numa palavra, racional. E também de reorganização da prevenção e do combate. Estas são hoje as mais transversais exigências cívicas do país.

