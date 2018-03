deletefacebook? Tu primeiro

Em 2010 achei que isto do Facebook já chegava. Dois anos intensos tinham sido mais do que suficientes. Estava na hora de terminar. Fiz um post com o dramatismo necessário e no qual ninguém acreditou e pus mãos à obra. Apagar a conta é mais difícil do que parece nesse hashtag do #delete. Uma coisa é desativar, deixá-la a hibernar e um dia regressar. Outra é matar a conta, esganá-la para que desapareça e não volte mais. Tal exige uma série de procedimentos complexos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)