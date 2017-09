Mindfulness, seja lá o que for

Mindfulness — Há largos meses que o termo inglês mindfulness começou a povoar textos de imprensa anglo-saxónica e não tive pachorra para ver do que se trata. Agora, que há tanto livro sobre o assunto e por dá cá aquela palha aparece no meio de um parágrafo e até a sra. Trump fala do assunto, pensei que tinha chegado a hora de mergulhar num conceito tão trendy mas que não se percebe o que é. Soa a qualquer coisa ligada à meditação, tipo um estado superior zen. Mas depois de questionar linguistas portugueses — que estão à rasca para encontrar uma tradução — e de lançar apelos no Facebook — que só criaram mais confusão — parece-me que se trata de procurar “recuperar capacidade de se concentrar e ter a atenção plena para uma determinada ação”. Parece-me.

