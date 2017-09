O espermatozoide cobarde

Sei que aparentemente o ciclo noticioso tem dado coisas mais importantes para nos ralar. A eventual guerra nuclear com a Coreia do Norte (uma excitação), os saltos altos da senhora Trump nas cheias (um must) ou as batalhas pela razão no caso dos labirintos do género nos livros para infantas e infantes (a luta pelo Bem e pelo Mal, pois está claro). Mas perante esta profusão temática que vai do Apocalipse a qualquer momento ao nosso desprezo

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)