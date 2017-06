Perna aberta é uma microagressão?

Alguma vez teria de acontecer. Chegar a um impasse opinativo. Não quer dizer que não tenha refletido, mas os argumentos fermentam e crescem de ambos os lados da barricada. Tudo por causa do manspreading a que Madrid resolveu por cobro nos transportes públicos e até fez com que os espanhóis usem um anglicismo. Traduzo já por “escarranchadorismo”. É quando o homem se senta de perna aberta, sem respeito pelo espaço dos que estão ao lado. Ora, a capital espanhola achou que estava na hora de pôr fim a estas “microagressões” de “machismo” (linguagem de um braço feminista do Podemos). E foi notícia no mundo. (Nota: logo surgiram inúmeras fotos do Iglésias do rabo de cavalo do Podemos em congressos partidários de pernas escancaradas a oprimir as camaradas nos bancos ao lado.)

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)