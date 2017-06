Quer correr no Dakar? Leia isto

Fiz o curso do Bianchi Prata. Aprendi a cair. E a levantar-me

Em vários momentos da vida de um homem em crise, tudo se parece resolver com a ideia de uma moto à Dakar, duas mudas de roupa interior e um passaporte. Aliás, pela televisão e livrarias, não faltam exemplos de documentários sobre tipos que fizeram isso mesmo e voltaram todos ‘resolvidões’ e estão sentados nas suas máquinas ao pôr do sol africano. Do ator Ewan McGregor, que fez disso vida, ao David Beckham, que atravessou a Amazónia com a mesma t-shirt impecável, parece que apenas só a nossa cobardia e inclinação para a pacatez nos impede de optar pela aventura. Deixem-me, contudo, dar um primeiro aviso. Uma coisa é passear de moto na cidade, entre táxis e turistas. Outra é ser capaz de aguentar uma bicha caprichosa por areia e cascalho, subir e descer caminhos de terra, dar um tombo, levantar a moto a braços e seguir. Sim, também achei que estava no papo. Hoje, o meu conselho é que vão à escola testar(-vos) e aprender.

