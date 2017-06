Donald, o genocida africano

O local mais silencioso do mundo foi criado num laboratório em Redmond, no campus da Microsoft. Ao contrário do que se pode imaginar, não é um espaço de tranquilidade. Ao produzirem o local com menos decibéis da Terra criaram também um espaço inóspito para o ser humano. Primeiro sente-se desconfortável. Depois chega o enjoo quando começa a ouvir o som das suas próprias pálpebras, o ranger dos maxilares e o estrondo do coração a bater. O ouvido humano termina nos zero decibéis. Ali está-se nos menos 20. ‘Ouve-se’ o barulho dos átomos a roçar uns nos outros aos menos 23. A loucura está por ali.

