A área de serviço

Tenho sempre a sensação de que estou numa viagem longa e de que tenho de fazer pausas, como mandam as boas regras da prevenção rodoviária

Adoro áreas de serviço. Eu sei que não se come bem, que a gasolina é mais cara, que estão muitas vezes cheias de turistas barulhentos, meio despidos e suados, com cheiro a anõezinhos mortos, mas gosto. Tirando as que estão perto de casa, tenho sempre a sensação de que estou numa viagem longa e de que tenho de fazer pausas, como mandam as boas regras da prevenção rodoviária. Não se é psiquiatra por acaso...

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido