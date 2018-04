Homem prevenido...

Se há estereótipo de género que perdura desde há gerações é o da manha feminina e o cuidado que os homens têm de ter, porque elas conseguem tudo o que querem. E fazem-no, com “falinhas mansas” e, claro, com os seus dotes físicos. Quantas vezes já ouvimos uma frase depreciativa sobre a relação de um homem com uma mulher, quando sai dos cânones clássicos, coitado está preso pelos…

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)