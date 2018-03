A dor dos outros

Não escrevo enquanto psiquiatra, escrevo enquanto pessoa. Todos os médicos lidam com o sofrimento dos outros, uns melhor, outros com mais dificuldade. Há os que a enfrentam e são capazes de ser muito próximos dos doentes, há os que não são capazes de o fazer e se tornam esquivos. Os psiquiatras são treinados para lidar com a dor psicológica, tentando compreendê-la e acelerando o seu processo reparador, que faz parte de cada um de nós e permite continuar a viver. Umas vezes com sucesso, outras com muitas dificuldades.

