É de esquerda ou de direita?

Zé, imagina um país em que a economia cresce baseada na indução do espírito consumista. Nesse país a maior fonte de impostos é a que recai sobre o consumo e, portanto, o Estado depende dessa febre consumista que o capitalismo incute no cidadão e do qual espera viver. Não se trata apenas de aumentar o rendimento das pessoas, mas fazê-lo estimulando que elas não poupem. Pelo contrário, ao consumir, espera-se que contribuam para o equilíbrio orçamental.

