As comichões das comissões

Uma das minhas filhas estava escandalizada com as comissões que o banco lhe debita todos os meses para manter ativa a conta de depósito à ordem. Ela pertence a uma geração para quem o digital deve ser gratuito: a informação, a música, etc. Como o banco para ela é uma app, isto é, um ser digital pois nunca visita uma agência, acha que os serviços bancários deveriam ser gratuitos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)