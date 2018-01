Portugal 2060

Sabe qual é hoje a idade mais frequente em Portugal? De outra forma: se organizássemos os portugueses pela sua idade (o grupo dos 29 anos, dos 30, 31, etc.), qual o maior grupo? O de 42 anos. E de acordo com a mais recente e mais otimista projeção do INE, sabe qual é em 2060 a idade do grupo mais populoso da população? 83! Pois é, daqui a 40 anos o maior grupo etário tem 83 anos! Além de dramático, terá repercussões muito fortes na economia e na sociedade.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)