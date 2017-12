Quereis Pernil Fiado? Jamais!

Em 2016 a Venezuela encomendou 14 mil toneladas de pernis a um consórcio de empresas nas quais se inclui a Iguarivarius que tem como administrador Mário Lino. Da encomenda que custou 63,5 milhões de euros, ainda restam pagar 40 milhões. Perante uma nova encomenda, em face à dívida vencida e ao baixo crédito da Venezuela, as empresas fornecedoras portuguesas decidiram não fornecer. Nicolás Maduro acusou Portugal de incumprimento e sabotagem, ao que o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros respondeu, e muito bem: “O Governo português não exporta pernil de porco […]”. E acrescentou que “… o governo não participa nas exportações que as empresas portuguesas contratam com empresas estrangeiras e, portanto, não há lugar a nenhuma espécie de interferência […] do governo português”.

