Miseri-córdia, Meu Deus!

1. Faz sentido a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) entrar no capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG)?

Se o fizer não será, certamente, a primeira vez que investe em ações de bancos, pois imagino que a carteira de títulos que detém se está devidamente diversificada inclui uma pequena quantidade destes. Também não seria a primeira vez que uma Misericórdia entraria no capital um banco, pois 14 Santas Casas da Misericórdia dos Açores detêm 32,47% do Novo Banco Açores.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)