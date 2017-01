A pensão  da avó Mimi

Com que então, 2017 dá resto zero na prova dos nove, como escreveste na semana passada?”, perguntou jocosa a avó Mimi. “Ora”, respondi, “não percebeu que a crónica era sobre azares?” “Um Azar Nunca Vem Só...” Ao transcrever o que me disseram ser um prenúncio de um ano excecional passaram-me um erro que reproduzi. Mas, para que conste, 2017 é número primo, e por isso a prova dos nove não poderia resultar em zero! Mas aqui fica a correção ao erro.

